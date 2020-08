Slitta di un giorno l’incontro tra Alberto Gilardino e la Pro Vercelli. Stando a quanto riferito da “TuttoC.com”, l’incontro previsto per la giornata di oggi tra Alberto Gilardino e la Pro Vercelli per discutere del rinnovo del contratto è stato spostato a domani. Ancora 24 ore dunque e si avrà la risposta definitiva in merito al futuro dell’ex attaccante rosanero.