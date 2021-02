“Il virus non ha mai smesso di circolare. La variante inglese? Sta prevalendo in gran parte d’Italia e in Europa e finirà per affermarsi e prendere il sopravvento sull’infezione tradizionale, non ci sono evidenze che il ceppo britannico porti a forme di malattia più gravi. I colleghi che sono nei reparti al momento non segnalano l’aggravamento del quadro clinico nei pazienti”.

Queste le parole di Giorgio Palù, presidente dell’Agenzia italiana del farmaco, rilasciate ai microfoni del “Corriere della Sera” in merito alla variante inglese.