Tiene banco in casa Lazio la questione legata al processo tamponi, il primo grado avverrà il giorno prima di Bayern-Lazio di Champions League, ovvero il 16 marzo.

Secondo quanto riporta “Il Corriere dello Sport”, la società biancoceleste rischia conseguenze gravi in campionato, per questo Lotito è pronto a una durissima battaglia legale. Di certo la situazione non fa dormire sogni tranquilli a Simone Inzaghi che dovrà preparare la trasferta in Germania, tenendo lontana la squadra dalle vicende in tribunale.