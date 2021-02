Assembramenti a Catania, dove sono stati chiusi un pub e una pizzeria per la folla davanti ai due locali nonostante le norme restrittive anticovid.

Secondo quanto riporta “La Sicilia”, si tratta di una pizzeria in Via Caduti del Lavoro e un pub in Piazza Scammacca, dove c’erano i clienti che creavano assembramenti. Ai due esercenti è stata elevata una sanzione amministrativa di 400 euro ed è stata imposta la chiusura provvisoria della propria attività per 5 giorni.