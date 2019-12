Attraverso una nota ufficiale la Palmese ha annunciato un nuovo colpo:

“La società U.S.C. Palmese 1912 comunica con estremo piacere di essersi assicurata, le prestazioni sportive del talentuoso calciatore Marco Condemi, classe ‘95, ex Reggina. Per lui, che di ruolo è centrocampista, numerose presenze con la maglia amaranto sia in Serie B che in Serie C.Marco è un centrocampista capace di giocare da mezz’ala ed esterno e porterà grande qualità nella zona nevralgica del campo. Da parte dell’intera famiglia neroverde, il benvenuto più caloroso a Marco Condemi”.