Punizione severissima della FIGC contro il San Lorenzo Nuovo, società dilettantistica viterbese, che ha ricevuto una squalifica di 13 anni complessivi per essersi fatti un autogol volontario. In occasione della sfida contro il Sp. Bagnoregi giocata lo scorso maggio, il calciatore del San Lorenzo Nuovo Stefano Grassini ha volontariamente segnato un autogol con l’accordo di allenatore e compagni di squadra. Il motivo del gesto è da ricercare nella volontà di affrontare così un avversario più agevole nei play out di Prima Categoria. Il Tribunale Federale Territoriale, ha deciso di infliggere una pena pesantissima per il comportamento ritenuto altamente antisportivo. Di seguito il comunicato stampa .