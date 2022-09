L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mal di trasferta che anche in questa stagione sta caratterizzando le gare lontano dal Barbera della squadra rosanero.

Quello che torna da Frosinone è un Palermo double face. Terza trasferta consecutiva senza vittorie per gli uomini di Corini, che lontano dal proprio campo hanno raccolto solamente un punto. Un rendimento che positivo non è di certo, ma che va soprattutto in controtendenza con quello casalingo dove a dispetto del ko subito contro l’Ascoli la marcia è da piena zona playoff grazie ai successi ottenuti contro Perugia e Genoa.

Un vecchio “fantasma” che torna a farsi vivo, dalle parti di viale del Fante, dove nelle battute finali della scorsa stagione sembrava esser stato debellato il mal di trasferta. Giusto in tempo per trionfare negli spareggi che sono valsi la promozione in B ma una volta approdati tra i cadetti, i rosanero hanno perso nuovamente la bussola lontano dal proprio campo. E la partita dello Stirpe non fa altro che allungare la serie negativa.