L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla questione infortunati in casa Palermo.

Corini ritrova Broh e Devetak prima della partenza per Manchester. Parte anche Valente, che ha dato segnali di miglioramento. Il Palermo si prepara a questa settimana di ritiro in Inghilterra col recupero ormai definitivo degli assenti. Broh torna dopo aver saltato le ultime tre partite di campionato con Reggina. Genoa e Frosinone per problemi muscolari. Devetak, invece non è mai stato in gruppo dal suo arrivo dal Vojvodina. Valente, assente a Frosinone per l’affaticamento accusato nella seduta di giovedi, sarà nuovamente in gruppo.