L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’arrivo di Segre.

L’ultima presenza in maglia granata, poi via verso Palermo. Segre ha fatto parte del gruppo del Torino che ieri ha giocato contro la Lazio, ma una volta terminato il match ha salutato gli ormai ex compagni. Il club rosanero ha atteso il termine della partita per programmare le visite mediche di rito, da svolgere anche in questo caso fuori Palermo. Tra oggi e domani, il centrocampista si sottoporrà ai consueti esami prima di trasferirsi in Sicilia e firmare un contratto triennale. Corini dovrebbe averlo a disposizione da martedì o al massimo da mercoledì