L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si proietta già alla prossima sfida, quella che il Palermo giocherà contro l’Ascoli.

Il Palermo dovrà fare i conti con il forfait di Marconi in vista della sfida contro l’Ascoli. In attesa del verdetto del giudice sportivo che dovrà comunque fermare il centrale per il rosso diretto di venerdì al San Nicola. Corini potrà contare su uno degli ultimi arrivati per sostituirlo in difesa. Bettella si candida sin fa subito per un posto da titolare, con Lancini prima alternativa.