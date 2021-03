I carabinieri della compagni di San Lorenzo, a Palermo, hanno arrestato V.S, 51enne pregiudicato palermitano, condannato per reati di violenza sessuale su minore e atti sessuali con minorenne, commessi nel capoluogo siciliano nel 2008.

Era scappato a novembre dopo la condanna a dieci anni per violenza sessuale sulla figlia di 8 anni della convivente. Per 4 mesi si è reso irreperibile. Adesso di trova al carcere Pagliarelli per scontare la condanna.