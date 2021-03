Israele si avvia verso la normalità con il GreenPass, il documento che attesta l’avvenuta vaccinazione o la guarigione dal Covid. In entrambi i casi, l’immunità dalla malattia.

Il calcio israeliano, secondo quanto riporta “Ilfattoquotidiano.it”, torna a rivivere tra i tifosi.





Da ieri infatti i sostenitori delle squadre sono stati riammessi in presenza proprio grazie al Green Pass. Negli stadi con capacità superiore ai 10mila posti sarà consentito l’ingresso fino a 1.500 persone, in quelli con capacità inferiore potranno entrare non più di 750 tifosi.