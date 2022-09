Luca Vido si è presentato oggi in conferenza stampa rilasciando le seguenti parole:

«L’Atalanta? Sono stato in prestito in tante squadre, ma Palermo probabilmente è la piazza più grande in cui sono stato. Sarebbe un onore poter continuare qui, ma siamo a settembre: sarebbe troppo difficile dirti se andrà bene, spero di convincere tutti. A Manchester si è visto che il progetto c’è. Rimanere in questa famiglia sarebbe un onore. Con chi ho parlato di Palermo? Ne ho parlato con un mio grande amico, Giovanni Crociata del Sudtirol che incontrerò sabato: sono andato a visitarla un paio di volte. Avevo già sentito anche Jacopo (Segre, ndr,) prima di venire qua».