L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla corsia sinistra di Corini in vista dello Spezia.

Sarà probabilmente uno dei «duelli» più intensi fino alla fine del campionato: contro lo Spezia Corini si troverà nuovamente a scegliere chi tra Aurelio e Lund scenderà in campo dall’inizio come esterno basso a sinistra. Dopo tre gare consecutive in cui il ballottaggio è stato vinto dall’americano, stavolta la bilancia pende decisamente a favore dell’ex Pontedera: il numero 3 infatti è tornato solo ieri dagli impegni con la Nazionale a stelle e strisce (non utilizzato nella sconfitta con la Germania, in campo per tutta la partita nel 4-0 al Ghana) e, pur essendosi regolarmente allenato, potrebbe essere schierato dal tecnico a gara in corso.

D’altro canto, il rendimento di Aurelio nelle tre sfide iniziate dalla panchina (coincise con altrettante vittorie del Palermo) è sempre andato bene, raggiungendo l’apice con il gol decisivo contro il Sùdtirol al 90”: da quel lato fronteggerà un cliente scomodo come l’ex Elia, con il quale nella scorsa stagione non si è incrociato perché il suo arrivo dal Pontedera si è concretizzato in inverno, quando il figlio di Firmino aveva già chiuso la stagione per infortunio.

I tanti impegni ravvicinati spinge- ranno quasi certamente Corini ad alternare le sue frecce a sinistra, con la consapevolezza che entrambe sono pronte a dare, in fase sia difensiva che offensiva, un apporto importante in termini di velocità, senso della posizione e lettura della partita. Sarà l’unico ballottaggio in retroguardia, dal momento che gli altri tre componenti della linea sono già certi di giocare: confermatissimi, davanti a Pigliacelli Lucioni e Ceccaroni al centro e Mateju (pienamente recuperato dopo la distorsione ac- cusata a Venezia) sul fronte destro.