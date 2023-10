L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’attacco rosanero al completo in occasione della gara contro lo Spezia.

Il Palermo ha nuovamente il suo attacco al completa e Carini può scegliere chi dei sette attaccanti a disposizione far partire dall’inizio e chi riservarsi per lanciarlo a gara in corso. I recuperi di Di Mariano e Valente, che erano fermi da circa un mese, rappresentano qualcosa di importante per il gruppo e per le rotazioni. Non solo in ottica della prossima gara, quella di lunedì contro lo Spezia ma anche in vista dei prossimi impegni. Entrambi hanno fatto bene in avvio di stagione con il tecnico rosanero che gli ha dato grande fiducia, puntando spesso su di loro.

Avere tutto l’attacco pronto a giocare stimola anche diversi ragionamenti da parte di Corini. È chiaro che al momento nelle gerarchie ci sia chi parta leggermente avanti rispetto ad altri, ma è pur vero che l’allenatore rosanero – dati alla mano – ha cercato di dare spazio pressoché a tutti. La sensazione è che, quantomeno per la sfida di dopodomani, alla fine vadano in campo Insigne, Brunori e Di Francesco; sia perché sono quelli che dal punto di vista fisico stanno meglio, considerato che Di Mariano e Valente sono reduci da uno stop, e perché Mancuso può essere – al pari di Soleri – più incisivo a partita in corso. Sia l’ex Empoli che l’ex Padova, infatti, sono in grado, con i loro strappi e la loro forza fisica, di spaccare le partite, soprattutto quando le formazioni avversarie iniziano ad avere qualche energia in meno.

Un ragionamento dal punto di vista tattico che potrebbe variare nelle prossime settimane, quando Di Mariano e Valente avranno aumentato i giri del loro motore e qualcuno dci tre «più titolari» degli altri può avere la necessità di recuperare delle forze. Le cinque gare che attendono il Palermo – infatti – faranno riflettere maggiormente, non solo in attacco, Corini più avanti e non adesso, visto che si è reduci dalla pausa. Intanto il tecnico rosanero si gode la sua batteria di attaccanti, che probabilmente la maggior parte degli allenatori del campionato gli invidiano în termini di qualità, quantità e molteplicità di caratteristiche. Cinque le reti del tridente Insigne-Brunori-Di Francesco uno a testa per i due esterni d’attacco contro la FeralpiSalò, tre nella vittoria sul campo del Venezia per il bomber e capitano rosanero.