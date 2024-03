Palermo verso Lecco: il report dell’allenamento odierno

Il Palermo si prepara per la prossima sfida esterna in casa del Lecco. I rosanero sono reduci da una brutta sconfitta maturata a Brescia, vinta dalle rondinelle per 4-2, e sono chiamati a riscattare subito la batosta.

Il club, mediante una nota ufficiale ha reso noto il report dell’allenamento odierno:

“E’ ripresa oggi pomeriggio a Torretta la preparazione del Palermo.

La squadra allenata da Eugenio Corini ha svolto un’attivazione tecnica e mobilità, possesso palla, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva, potenza aerobica ed una partita a tema”.