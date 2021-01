Più di 400 nuovi casi quotidiani negli ultimi 3 giorni, ospedali pieni e in affanno. Palermo si avvia verso la zona rossa secondo “Gds.it”.

Tutto è nato dalla richiesta del sindaco Orlando, che ha spinto verso l’adozione di un provvedimento simile a quello della città di Messina. Musumeci, però, preferisce attendere le decisioni nazionali prima di procedere.





Cosa cambierebbe? Per il capoluogo sarebbe un lockdown simile a quello della scorsa primavera, con spostamenti vietati se non per ragioni di lavoro, necessità o salute. I negozi sarebbero chiusi, soltanto il domicilio per bar e ristoranti. Rimarrebbero aperti esercizi di vendita di generi alimentari, edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.