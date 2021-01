A Pescara alcuni cittadini hanno lanciato buste d’acqua dai balconi dei palazzi addosso ai passanti, probabilmente stanchi dei movimenti provocati dalla movida serale.

A riportarlo è “Ilcentro.it”.





A denunciare l’episodio Confartigianato e Pescara Viva «Non sappiamo chi sia l’autore di questo gesto inqualificabile e insensato. Sappiamo però che, ormai da tempo, vanno avanti polemiche e discussioni con i residenti, i quali si lamentano dei rumori antropici del centro. Una situazione che non consente agli operatori della zona di lavorare serenamente, neppure in un momento difficile come quello attuale, segnato dalla crisi dovuta all’emergenza da Covid-19».