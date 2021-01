L’edizione odierna de “La Stampa” si sofferma sui contenuti del nuovo DPCM.

Arrivano regole più severe per combattere la terza ondata dell’epidemia «Siamo in una fase di recrudescenza del virus, c’è bisogno di stringere, non di allargare», ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a “Che tempo che fa”. «Le misure restrittive funzionano e con molta probabilità resterà il divieto di spostamento tra regioni. Tra giovedì e venerdì ci sarà un ulteriore Dpcm – ha aggiunto – saranno confermate le norme vigenti con nuove limitazioni».





Oggi si discuterà la stretta sulla movida, con il divieto dell’asporto dopo le 18 per i bar, garantendo le consegne a domicilio. Governatori contrati all’ipotesi che stabilisce automaticamente la zona rossa se l’incidenza settimanale dei contagi supera i 250 casi ogni 100 mila abitanti.