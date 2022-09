L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sui dubbi di Corini in vista di Reggina-Palermo.

Tre dubbi per Corini. All’interno del 4-3-3 vivono tre ballottaggi: due in difesa e uno a centrocampo. Nel reparto arretrato si contendono una maglia Marconi (rientrato dalla squalifica) e Bettella per il ruolo di centrale al fianco di Nedelcearu.

Stesso discorso per il terzino sinistro, c’è un testa a testa tra Sala e Mateju. In mezzo al campo il rebus è se schierare Saric dall’inizio. L’opzione alternativa è Damiani adattato nel posizione di mezzala. Un’alternanza che, a prescindere da chi scenderà in campo fin dall’inizio, vivrà certamente nel corso della sfida con la Reggina, dal momento che l’ex centrocampista dell’Ascoli non ha ancora i novanta minuti nelle gambe.