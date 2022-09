L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul calciomercato del Palermo che potrebbe non finire qui, con gli svincolati ancora in circolo.

C’è anche un campione del Mondo e d’Europa fra quelli che sono rimasti senza squadra, gli svincolati, i senza contratto: Juan Mata da Burgos, 34 anni, ex Chelsea e Manchester United. Dopo aver rifiutato offerte in Mls, non aver trovato l’accordo col Leeds e con l’Oviedo in Segunda, l’ex nazionale della Roja per ora è a spasso. Come tanti. E altrettanto famosi. Per esempio Marcelo, altro 34enne, ex Real Madrid, con 25 trofei vinti il più titolato della storia delle merengues.

O Diego Costa, l’ex stella dell’Atletico del Cholo, 33 anni, ultima destinazione un altro Atletico, il Mineiro in Brasile. E non sono solo ultratrentenni. C’è Jason Denayer, 27 anni, riccioluto nazionale belga, ex Lione e Sunderland. C’è il famoso difensore Zagadou, 23 anni, che Inter e Roma hanno inseguito (?) in extremis. E poi l’ex bergamasco Ilicic, sedotto a lungo dal Bologna. L’ex attaccante granata Zaza, 31 anni, già azzurro (sbagliò un rigore a Euro 2016 con la Germania…), l’algerino napoletano Ghoulam che piaceva alla Lazio, il compagno Malcuit (31),

l’ex fiorentino Ljajic, 30 anni, fermo da un anno al Besiktas, quello che prese dei pugni da Delio Rossi il suo tecnico. E ancora il centrocampista del Lilla Xeka, altro 27enne, 8 match in Champions nel 2021-22. Il 31enne Gaston Ramirez, ex Samp e Monza, il difensore cagliaritano Ceppitelli (33 anni), l’ex rossonero Andrea Poli che ha appena risolto il contratto in Turchia con l’Antalyaspor, l’ex romanista e Salernitana Diego Perotti (34), l’ex re della Mls Seba Giovinco (35), Cristiano Piccini, già Stella Rossa. Tutti hanno tempo fino a dicembre per trovare squadra. In bocca al lupo.