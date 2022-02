L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla preparazione del Palermo in vista della

Giornata di riposo dopo il rientro da Campobasso. La ripresa è prevista per oggi con un allenamento doppio in vista della sfida di sabato pomeriggio al Barbera con la Juve Stabia. Baldini in questi giorni dovrà capire se potrà recuperare Doda e Dall’Oglio fermati la scorsa settimana rispettivamente da un trauma distorsivo al ginocchio e da una contusione alla coscia. Il tecnico per la gara con i campani potrà contare sul rientro di Lancini in difesa, dopo il turno di squalifica. Bisognerà capire se toccherà a lui rientrare tra i titolari o ci sarà una conferma per Somma.