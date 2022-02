Javier Pastore ha rilasciato un’intervista ai microfoni di “Notte Rosa” l’approfondimento post partita del Palermo sulle pagine Facebook di Sport19, Teleone.

Ecco alcune parole dell’ex rosanero:

«E’ sempre un piacere parlare di Palermo, della città, della squadra, tutti mi hanno lasciato un ricordo molto bello e non posso che ringraziare per sempre i palermitani. Ricordo il primo anno Mondello, le partitelle sulla spiaggia, il clima e i tanti amici. Zamparini? Avrò sempre un ricordo bellissimo del presidente, dal primo momento che sono arrivato a Palermo mi ha trattato come un figlio – racconta emozionato “El Flaco” – ricordo il primo giorno che arrivai dall’Argentina nel ritiro in Austria a luglio del 2010, mi portò in un centro commerciale a comprare un paio di scarpe perchè voleva che io giocassi quello stesso giorno l’amichevole che era in programma nel pomeriggio. Non usuale che i presidenti facciano questo, lo accontentai e lui ne fu felicissimo e mi raccontarono dopo che addirittura si mise a piangere vedendo in campo le mie prime giocate»