Palermo verso il Venezia, Corini con i soliti noti. Mistero sulle condizioni fisiche di Ranocchia

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla preparazione del Palermo in vista della gara contro il Venezia.

Palermo, Ranocchia salta il Venezia

Domani sera per il Palermo ci saranno in palio, nel match contro il Venezia, dei punti pesantissimi. I rosanero reduci dalla vittoria contro il Lecco hanno la necessità di fare bottino pieno nella sfida contro i lagunari, diretti concorrenti per i piani alti della classifica. Vista l’importanza della gara difficilmente Corini dovrebbe apportare grandi modifiche al suo schieramento e pertanto l’unico dubbio è quello legato a Ranocchia, con il centrocampista che è uscito per problemi fisici al 59’del match del Rigamonti-Ceppi.

Palermo, Ranocchia salta il Venezia. Henderson in pole per la sostituzione

L’ex Juventus ha accusato un risentimento muscolare, tanto che ha abbandonato a fine gara il terreno di fioco con il ghiaccio posizionato all’altezza della coscia destra. Le condizioni del jolly classe 2001 sono sotto attento monitoraggio da parte dello staff sanitario rosanero e il rebus sulla sua disponibilità o meno verrà sciolto sicuramente da Corini oggi pomeriggio quando parlerà in conferenza stampa. Nei report diffusi dal club in questi giorni, nessun accenno sulle condizioni del n. 14. A parte la situazione legata a Ranocchia (sono già pronti a sostituirlo Coulibaly o Henderson), per il resto la formazione dovrebbe essere ben definita e con pochi dubbi.