Non ci sarà il pienone Biglietti a quota 8.000, società e squadra ora sperano in un boom fra oggi e domani

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul pubblico del Barbera cje per la gara contro il Venezia resta tiepido.

Bene, ma non benissimo come si sperava. Il Palermo che si appresta a disputare quello che probabilmente sarà il match più importante della stagione non potrà contare su un Barbera tutto esaurito. Salvo clamorosi boom nelle prossime ore, infatti, quello che esce al momento fuori dalla vendita dei tagliandi di questa settimana lascia pensare ad una tifoseria un po’tiepida. I numeri, infatti, sono molto lontani da quello era accaduto, per esempio, per Palermo-Como, quando al Barbera si sfiorò il record di oltre 32 mila presenze fatto registrare in occasione di Palermo-Brescia, ultima gara del campionato 2022-23.

Contro i lariani, nel match giocato appena un mese fa, il 17 febbraio, i supporters rosanero furono 31.211, un’esplosione d’amore che aiutò il Palermo a giocare una partita praticamente perfetta che si tradusse con un 3-0 che non lasciò scampo agli avversari. Domani con il Venezia i numeri rischiano di non essere neanche lontanamente vicini a quelli con il Como. Al momento i biglietti venduti si aggirano attorno agli 8 mila e questo significa che al Barbera saranno sicuramente almeno in 20 mila, con una possibilità abbastanza concreta di raggiungere le 25 mila unità, il «minimo sindacale» per quello che diventa il nuovo crocevia di un’intera stagione.

Il periodo che ha attraversato il Palermo dal post Cremonese di sicuro non sta aiutando la prevendita e anche la vittoria di Lecco non ha risvegliato l’entusiasmo. Il Palermo che si giocava un mese fa lo scontro diretto contro il Como era una squadra che veniva da 4 risultati utili consecutivi e che al momento del match contro i lombardi occupava la stessa posizione di adesso, ovvero la quinta piazza. Solo che quel Palermo dava più garanzie di quello attuale, proprio perché aveva messo insieme tre vittorie e un pareggio che avevano rilanciato le ambizioni di A diretta. Due delle tre vittorie in questione, tra l’alt ro, erano arrivate in maniera roboante e spettacolare proprio al Barbera.