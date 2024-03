Palermo, Ranocchia salta il Venezia

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle condizioni di Filippo Ranocchia.

Ranocchia non recupera, salterà la gara col Venezia per un problema muscolare rivelatosi più insidioso del previsto e il Palermo punterà a riaverlo al meglio per la fase finale del campionato approfittando della sosta. I rosa giocheranno il turno successivo dopo oltre 15 giorni, il 1° aprile a Pisa, e, per quella data, si conta che il centrocampista abbia smaltito l’infortunio.

Non c’è ancora un report ufficiale sulle sue condizioni, a Lecco, anche a causa del terreno pesante, Ranocchia era uscito al quarto d’ora della ripresa e si era parlato solo di un leggero risentimento. Invece ancora ieri, a sole 48 ore dalla partita, il ragazzo non si è allenato coi compagni e a questo punto una sua presenza è da escludere.

Un brutto colpo per un Palermo intenzionato a ritrovare equilibri e colpi vincenti per il confronto diretto coi lagunari e che da gennaio in poi proprio con l’innesto di Filippo aveva migliorato imprevedibilità ed efficacia (4 le reti segnate dall’ex Juve e Empoli), ed adesso dovrà farne a meno proprio in un match che può valere doppio.