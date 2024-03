Stati Uniti, i convocati di Berhalter: c’è Lund

Il CT degli Stati Uniti Gregg Berhalter, ha convocato 23 giocatori per la Final Four di CONCACAF Nations League. La formazione americana affronterà in semifinale la Giamaica e poi, eventualmente, la vincente di Panama-Messico in finale. Nell’elenco presente il rosanero Kristoffer Lund.

PORTIERI: Drake Callender (Inter Miami), Ethan Horvath (Cardiff City), Matt Turner (Nottingham Forest)

DIFENSORI: Sergiño Dest (PSV Eindhoven), Kristoffer Lund (Palermo), Mark McKenzie (Genk), Tim Ream (Fulham), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach)

CENTROCAMPISTI: Tyler Adams (Bournemouth), Johnny Cardoso (Real Betis), Luca de la Torre (Celta Vigo), Weston McKennie (Juventus), Yunus Musah (AC Milan), Gio Reyna (Nottingham Forest)

ATTACCANTI: Folarin Balogun (Monaco), Malik Tillman (PSV Eindhoven), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Christian Pulisic (AC Milan), Josh Sargent (Norwich City), Tim Weah (Juventus).