L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle possibili scelte di Corini in vista di Frosinone.

Broh e Devetak si avvicinano al rientro, ma difficilmente faranno parte della comitiva che partirà per Frosinone. Il centrocampista e il difensore hanno smaltito i postumi degli infortuni, ma con la sosta alle porte l’intenzione dello staff tecnico e sanitario sembra quella di non forzare i tempi.

Intanto Corini prosegue con le prove in vista della sfida di sabato in Ciociaria. Sempre vivo il ballottaggio in difesa tra Bettella e Marconi