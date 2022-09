L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul minibritiro che il Palermo farà dal 20 al 24 settembre in quel di Manchester.

Il Palermo vola a casa di Pep Guardiola. La formazione di Corini approfitterà della sosta del campionato del 25 settembre per svolgere un mini ritiro che si svolgerà la prossima settimana a Manchester, ospite del City Football Group all’Ethiad Campus di Manchester, il quartier generale del Manchester City. Squadra, staff e dirigenza rosanero guidata dal d.g. Gardini andranno per quattro giorni in Inghilterra, da lunedì 20 a sabato 24, avendo la possibilità di utilizzare i campi d’allenamento e i servizi solitamente a disposizione della squadra allenata da Guardiola e dell’Academy dei Cityzens. Il Palermo lavorerà nel cuore della casa madre che ha rilevato la maggioranza del pacchetto azionario della società del presidente Mirri lo scorso luglio, respirando un’aria diversa per rifinire la preparazione e cementare un gruppo profondamente rivoluzionato nelle ultime due settimane di mercato e che necessita di ulteriore conoscenza. Un’esigenza ravvisata dallo stesso Eugenio Corini e che il City Football Group, su input dei dirigenti palermitani, ha accolto e assecondato con grande slancio per consentire al Palermo di lavorare, durante la pausa, nelle condizioni ottimali.