Palermo-Venezia: arbitra Doveri. Le designazioni arbitrali della 30^ giornata di serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2024

 

Sono state rese note le designazioni della 30^ giornata del campionato di Serie B. Palermo-Venezia sarà arbitrata da Doveri.

 

PALERMO – VENEZIA Venerdì 15/03 h. 20.30

DOVERI

VIVENZI – ROSSI M.

IV: ZANOTTI

VAR: NASCA

AVAR: PEZZUTO

 

BRESCIA – CATANZARO h. 14.00

COSSO

DI IORIO – MINIUTTI

IV: VIRGILIO

VAR: NASCA (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)

AVAR: TREMOLADA (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)

 

COMO – PISA h. 14.00

FERRIERI CAPUTI

LO CICERO – VIGILE

IV: BARATTA

VAR: SERRA

AVAR: PAGNOTTA

 

FERALPISALO’ – PARMA h. 14.00

GUALTIERI

CAPALDO – CEOLIN

IV: MADONIA

VAR: GARIGLIO (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

AVAR: DI VUOLO (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

 

SUDTIROL – CREMONESE h. 14.00

GHERSINI (foto)

MONDIN – D’ASCANIO

IV: ANDREANO

VAR: MIELE

AVAR: PAGANESSI

 

TERNANA – COSENZA h. 14.00

MINELLI

MASTRODONATO – GALIMBERTI

IV: VOGLIACCO

VAR: MAGGIONI (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)

AVAR: DIONISI (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)

 

BARI – SAMPDORIA h. 16.15

PERENZONI

BARONE – LONGO

IV: DE ANGELI

VAR: MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

AVAR: PICCININI (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

 

CITTADELLA – MODENA h. 16.15

MONALDI

ROSSI L. – RICCIARDI

IV: GAVINI

VAR: PEZZUTO

AVAR: LONGO S.

 

REGGIANA – SPEZIA h. 16.15

SANTORO

BAHRI – VOTTA

IV: DI CICCO

VAR: DI MARTINO

AVAR: MUTO

 

ASCOLI – LECCO Domenica 17/03 h. 16.15

RUTELLA

ROCCA – CIPRIANI

IV: DI FRANCESCO

VAR: DI MARTINO

AVAR: GARIGLIO

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