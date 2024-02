Palermo, vandali in via Garzilli: distrutti vetri delle auto parcheggiate

Vandali in azione a Palermo. Spaccati i vetri dei finestrini di alcune vetture posteggiate, questa volta in pieno centro.

In via Nicolò Garzilli e vicino al Molo Trapezoidale, le auto danneggiate senza però alcun furto. Sono state presentate delle denunce alla polizia, che sta indagando. Stessa vicenda qualche giorno fa altre cinque auto in sosta erano state danneggiate, con i finestrini rotti e altro in via Veneto, dove lo scorso 3 febbraio sono stati distrutti i finestrini ad almeno dieci vetture.