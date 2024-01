Nicola Valente ha firmato per il Padova. L’esterno d’attacco era ormai fuori dalle gerarchie di mister Corini e in rosanero non riusciva più a trovare spazio. Oltre ai saluti di Soleri, sono arrivati anche quelle del capitano del Palermo Brunori che suoi propri canali social scrive: “Buona fortuna Nico”.

In alto la foto.