Feralpisalò-Palermo: biglietti in vendita per il settore ospiti, le info

Sono in vendita i biglietti per assistere a Feralpisalò-Palermo, gara valida per la 24a giornata della Serie BKT 2023-24 in programma sabato 10 febbraio 2024 alle ore 14:00 allo Stadio Leonardo Garilli di Piacenza.

Sarà possibile acquistare i tagliandi riservati ai tifosi ospiti fino alle ore 19 di venerdì 9 febbraio.

I tagliandi sono acquistabili online sul sito Vivaticket e presso i punti vendita Vivaticket.

Il settore riservato agli ospiti ha una capienza attuale di 1454 posti disponibili.