Palermo, uomo ferito alle gambe con colpi d’arma da fuoco: indagini in corso

Episodio di malvivenza avvenuto oggi a Palermo in via in via Ruggero Loria, nel quartiere Monte Pellegrino. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo sarebbe stato affiancato da una persona con il volto coperto da un casco che ha esploso due colpi d’arma da fuoco. La vittima – riporta StrettoWeb.com – è stato ricoverato e piantonato all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Le indagini sono ancora in corso e sono condotte dalla squadra mobile.

