Il Palermo torna alla vittoria, sconfiggendo per 2-0 la Casertana tra le mura amiche del “Renzo Barbera”. Mattatori di giornata i due giovani attaccanti ex Primavera del Torino, Rauti e Lucca. Vittoria fondamentale per gli uomini di Boscaglia, poiché permette ai rosanero di riprendere la marcia e riagganciare momentaneamente i play off, piazzandosi in 10^ posizione in classifica.

I ragazzi di Boscaglia hanno dominato il gioco per lunghi tratti del match, tranne alcuni momenti di sofferenza nel finale, dove la Casertana ha cercato di spingere per riaprire i conti, senza riuscirci. In vista del prossimo incontro con la Vibonese peserà certamente l’espulsione di Marconi, nata da un diverbio con Buschiazzo, espulso anche lui. Ritornerà invece dalla squalifica Saraniti, sostituito egregiamente quest’oggi dal giovane Lucca, giunto alla terza rete stagionale.





Il Palermo ha mostrato fin da subito di voler imporre il proprio ritmo e il proprio atteggiamento alla gara, tornando a far vedere quella grinta e quello spirito di squadra che aveva contraddistinto l’ultimo mese e mezzo della squadra.

Adesso si torna in trasferta, questa volta a Vibo Valentia contro la Vibonese guidata da mister Galfano. Un altro scontro diretto per continuare la corsa verso la conquista di un buon piazzamento in zona play off, obiettivo imprescindibile per gli uomini di Boscaglia.