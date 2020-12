Nonostante il maltempo e le restrizioni per contenere l’epidemia di coronavirus, con l’avvicinarsi delle festività del Natale anche

questa domenica a Palermo in tanti hanno percorso le vie dello shopping del centro, sia di mattina sia di pomeriggio, rispettando comunque tutte quelle regole imposte da Regione e Dpcm.

C’è chi è uscito solo per godersi un po’ di aria fresca e gustare un’arancina, vista la festività di Santa Lucia, anche se solo da asporto, ma in moltissimi hanno affollato i negozi per acquistare i regali di Natale.