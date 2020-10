Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Turris, valevole per la 6a giornata del Campionato di Serie C – Girone C, in programma alle ore 18.30.

PALERMO: 1 Pelagotti, 29 Almici, 19 Lancini, 6 Crivello (C), 3 Corrado; 19 Odjer, 21 Broh; 10 Silipo, 27 Luperini, 14 Valente





Allenatore: Filippi.

A disposizione: 12 Fallani, 30 Faraone, 8 Martin, 9 Saraniti, 20 Kanoute

TURRIS: 1 Abagnale, 2 Esempio, 24 Raimone, 15 Di Nunzio, 3 Loreto, 4 Franco, 14 Fabiano, 8 Signorelli, 10 Giannone, 7 Pandolfi, 33 Da Dalt

Allenatore: Braglia

A disposizione: 12 Lo Noce, 22 Barone, 5 Lorenzini, 15 Marchese, 11 Sandomenico, 6 Romano, 26 Lame, 27 D’Ignazio, 29 Tascone, 25 Brandi, 9 Longo.

ARBITRO: Simone Galipò (Firenze).

ASSISTENTI: Davide Meocci e Costin Del Santo Spataru (Siena).

QUARTO UOMO: Daniele Rutella (Enna).