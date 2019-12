Dopo la buona vittoria fuori casa con il Castrovillari, il Palermo torna in campo per affrontare tra le mura amiche la quinta forza di questo girone, il Troina. I rosa tornano quindi al “Barbera” dopo la brutta sconfitta rimediata nell’ultima partita in casa contro l’Acireale. Adesso l’avversario è il Troina, squadra che conta numerosi palermitani in rosa e che andrà affrontata con il massimo della concentrazione da parte dei ragazzi di mister Pergolizzi. Si tratta dell’ultima partita del girone di andata di questo campionato di Serie D e di certo i rosanero non vorranno fare brutta figura davanti ai propri tifosi. Il Palermo affronterà la squadra più giovane del campionato con un età media di circa 20 anni. Questo dato importante della squadra di mister Davide Boncore, anche lui palermitano doc, non dovrà però essere sottovalutato dai rosanero che vorranno comunque vincere e convincere per chiudere in bellezza questo 2019 tanto turbolento ma che, al termine del girone di andata, li vede al primo posto della classifica. Ilovepalermocalcio.com vi presenta le probabili formazioni e le ultime notizie di Palermo-Troina.

ULTIME TROINA: La formazione ennese arriva dalla brutta sconfitta subita in casa contro la seconda in classifica Savoia. Sconfitta che è stata una vera e propria beffa poichè arrivata al 92′. Mister Boncore, nonostante il ko rimediato nell’ultima giornata, dovrebbe confermare gli 11 della scorsa partita. Il modulo sarà probabilmente il 3-5-2. A difendere i pali degli ennesi ci sarà il solito Calandra, la difesa sarà formata da Raia, Akrapovic e Fricano. Sulle corsie laterali agiranno De Santis e Cinquemani, mentre in mezzo giocherà il capitano Saba, con Daqoune e Onega. In attacco spazio alla coppia Fruci-Fernandez.

ULTIME PALERMO: Come affermato in precedenza, il Palermo viene dalla buona vittoria in casa del Castrovillari per 0-1. Una vittoria che è stata quasi come una boccata d’aria per i ragazzi di Pergolizzi, che dopo la sconfitta subita in casa contro l’Acireale, erano stati “risucchiati” all’interno di una serie di notizie che vedevano la squadra in crisi, soprattutto in relazione all’inarrestabile cavalcata del Savoia, ed il posto di Pergolizzi in dubbio. Il tecnico dei rosa confermerà con probabilità il 4-3-3 con il solito Pelagotti tra i pali, in difesa Doda, Crivello ed i recuperati Lancini e Vaccaro che sostituiranno Peretti ed Accardi. Davanti la difesa agirà Martin con ai fianchi Martinelli ed uno tra Kraja e Langella, ancora in ballottaggio come la scorsa giornata. Il tridente d’attacco sarà formato da Ficarrotta, Felici e Ricciardo, con Sforzini recuperato e pronto ad entrare a gara in corso.

ARBITRO: Il giudice di gara sarà Gabriele Restaldo della sezione di Ivrea. Gli assistenti invece saranno Giuseppe Luca Lisi della sezione di Firenze e Federico Laici della sezione di Valdarno.

PROBABILI FORMAZIONI:

PALERMO (4-3-3): Pelagotti, Doda, Lancini, Crivello, Vaccaro, Martinelli, Martin, Kraja, Ficarrotta, Ricciardo, Felici. A disp.: Fallani, Bechini, Accardi, Peretti, Mauri, Ambro, Langella, Rizzo Pinna, Lucera, Sforzini. All. Pergolizzi

BALLOTTAGGI: Kraja 55%-45% Langella

TROINA (3-5-2): Calandra; Raia, Akrapovic, Fricano; De Santis, Daqoune, Saba, Onega, Cinquemani; Fruci; Fernandez. A disp.: Maugeri, Benny, Masawoud, Dampha, Bamba Brahim, Toscano, Palermo, Zerillo, Indelicato, Mustacciolo. All. Boncore.