«Più che per conoscere la squadra, che già conoscevo, gli allenamenti mi sono serviti per dare la mia mentalità, per entrare nell’atteggiamento che rappresenta il mio calcio. Ho già visto passi in avanti, la strada è tracciata e ora si dovrà iniziare a percorrerla secondo il mio modo. A Pescara troveremo un avversario forte e organizzato, con elementi di grande livello, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi, recuperando fiducia attraverso il giusto atteggiamento. Poi sopperiremo con dinamismo, corsa e cuore alle oggettive difficoltà: ma sono fiducioso». Queste le parole rilasciate da Fabrizio Castori, tecnico del Trapani, in conferenza stampa.