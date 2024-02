Palermo, travolto da una microcar: 83enne muore in ospedale

Un uomo di 83 anni è morto la scorsa notte all’ospedale a seguito dei danni causati da un incidente stradale.

Come riporta “Repubblica.it” otto giorni fa era stato travolto da una microcar in piazza Leoni. Roberto Hodl, 83 anni, ricoverato in gravi condizioni alla Medicina d’urgenza dell’ospedale Villa Sofia, è morto nella notte.

Alla guida della microcar c’era un sedicenne: dovrà rispondere del reato di omicidio stradale. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’anziano stava attraversando la strada quando il giovane, a bordo di una Ligier, l’avrebbe urtato facendolo cadere.