Palermo: continua l’operazione «Alto impatto» nelle zone della Movida

Proseguono i controlli dell’operazione «Alto impatto» nelle zone della Movida di Palermo. Secondo Gds.it l’attività si è concentrata in particolare presso via Spinuzza, piazza Caracciolo (Vucciria) e piazza San Domenico. I controlli, svolti in questo weekend, assicurano una presenza maggiore delle forze dell’ordine in modo da ridurre i casi di criminalità. Sono stati sottoposti a controllo diversi locali in e in due di questi sono state riscontrate irregolarità che condurranno a sanzioni per 3 mila euro.

