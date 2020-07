Secondo quanto riporta “Palermo Today”, per quanto concerne la panchina del Palermo, tramontata la pista Caserta, Boscaglia si posiziona in pole per prendere le redini della squadra, anche se il tecnico gelese è sempre stato il traguardo più difficile da raggiungere. Per tale motivo, la dirigenza rosanero continua a restare vigile sul mercato. Dopo gli ultimi risultati non di certo esaltanti, Caserta sarebbe nuovamente passato in secondo piano facendo tentennare così Sagramola. Si attendono perciò novità su questo fronte, la scelta del tecnico sarà di fondamentale importanza per il Palermo per puntare in alto.