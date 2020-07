La Polisportiva Calcio Sicilia ha dato vita ad un’idea per omaggiare medici, infermieri e operatori socio sanitari impegnati in prima linea nella battaglia contro il Coronavirus, mettendo a disposizione gratuitamente un campo di calcio a 5 alla settimana a coloro che hanno fatto la differenza durante il lockdown. “Anche noi, da cittadini – si legge nel comunicato diramato dal Calcio Sicilia – siamo in debito con chi per quattro mesi è sceso ‘in campo’, dentro gli ospedali, lottando contro un virus invisibile che ha fatto tante vittime, anche nella categoria medica. Per medici, infermieri e operatori sanitari che hanno lavorato in questi mesi contro il Covid-19 le porte dei nostri centri sportivi saranno sempre aperte. Ogni settimana i nostri centri sportivi apriranno le porte gratuitamente per questi splendidi eroi con un affitto campo tutto a disposizione per loro. Insieme – conlude il comunicato – vogliamo ripartire con il sorriso”.