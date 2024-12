Palermo tra le società più multate della Serie B: la classifica delle ammende

La Serie B, sempre più seguita e apprezzata per l’equilibrio e l’incertezza che la contraddistinguono, regala ogni settimana emozioni sugli spalti e spettacolo sul campo. Tuttavia, accanto alla passione dei tifosi e all’entusiasmo che si respira negli stadi, emergono episodi meno edificanti che gravano sulle casse delle società.

Serie B: lancio di oggetti in campo, Palermo multato. Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 17^ giornata

Il Palermo, tra le piazze più calorose del campionato, non è immune a questi episodi. Nonostante il sostegno dei tifosi sia un fattore chiave per la squadra, alcune infrazioni legate al comportamento di una parte del pubblico hanno portato il club a figurare tra le società più multate della Serie B. Con un totale di €14.000, il Palermo si posiziona in alto in questa poco lusinghiera classifica, sebbene una delle sanzioni, pari a €3.000, sia stata successivamente annullata.

La classifica delle ammende in Serie B

Ecco l’elenco completo delle squadre che, per infrazioni di varia natura (dal lancio di oggetti al ritardo nell’inizio dei tempi), hanno dovuto versare più euro in ammende:

Salernitana – €26.000

Juve Stabia – €16.500

Spezia – €15.500

Cosenza – €15.000

Palermo – €14.000*

(*Annullata multa di €3.000)

Carrarese – €9.000

Catanzaro – €6.000

Bari – €5.000

Pisa – €3.500

Mantova – €3.000

Cesena – €2.000

Reggiana – €2.000

Cittadella – €1.500

Sampdoria – €1.000

Brescia – €1.000

Modena – €1.000