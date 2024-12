Serie B: lancio di oggetti in campo, Palermo multato. Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 17^ giornata

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega B ha pubblicato il comunicato con le decisioni del Giudice Sportivo relative alla 17ª giornata di campionato. Tra i provvedimenti, è stata inflitta un’ammenda di €4.000 al Palermo per il comportamento dei propri sostenitori.

Il comunicato ufficiale

Secondo quanto riportato, i tifosi rosanero, al termine della gara contro il Catanzaro, hanno lanciato un fumogeno e quattro bottigliette di plastica semi-piene sul terreno di gioco. La sanzione è stata attenuata in virtù dell’articolo 29, comma 1, lettera b) del CGS, che prevede riduzioni in presenza di circostanze specifiche.

Altri provvedimenti

Nel medesimo comunicato, sono state segnalate violazioni da parte dei sostenitori di altre società come Bari, Brescia, Catanzaro, e Salernitana, quest’ultima destinataria di un’ammenda di €7.000 per l’uso di petardi, fumogeni e il lancio di oggetti in campo.