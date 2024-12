Palermo verso il Sassuolo: terminato il ritiro rosanero, il report della seduta odierna

Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo rende noto il report dell’allenamento odierno in casa rosanero in vista del Sassuolo.

Ecco quanto si legge:

Allenamento mattutino oggi a Torretta per il Palermo in vista della prossima gara esterna contro il Sassuolo. I rosanero, dopo un avviamento motorio e tecnico, hanno svolto un’esercitazione su possesso palla e attacco alla profondità, un lavoro sulla fase difensiva e una partita 11 vs 11 a metà campo. È terminato oggi pomeriggio il ritiro della squadra guidata da Alessio Dionisi: la preparazione proseguirà domani al Palermo CFA e nella giornata di venerdì i rosanero si trasferiranno in Emilia.