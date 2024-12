Serie B: quattro calciatori squalificati. Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 17^ giornata

Al termine della diciassettesima giornata d’andata della Serie BKT, il Giudice Sportivo ha preso decisioni importanti riguardanti la disciplina in campo. Quattro calciatori sono stati squalificati per un turno a seguito di comportamenti ritenuti non idonei. I giocatori coinvolti sono: Kouan del Cosenza, Amatucci del Cittadella, Buglio della Juve Stabia e Giovane della Carrarese. Queste squalifiche potrebbero avere impatti significativi sulle formazioni delle rispettive squadre per la prossima giornata di campionato.

