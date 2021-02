Il Palermo guidato da Boscaglia, dopo il deludente pareggio di domenica scorsa per 0-0 contro il Potenza, si prepara ad affrontare la capolista Ternana domani pomeriggio ore 15, tra le mura del Renzo Barbera. Come di consueto “Ilovepalermocalcio” vi presenta le ultime e le probabili formazioni.

ULTIME PALERMO: il mercato di gennaio ha consegnato a Boscaglia un solo innesto in più: il centrocampista Francesco De Rose. A lui si affida il tecnico gelese per accelerare la manovra dei rosanero e fornire l’esperienza giusta nella zona nevralgica del campo. Niente da fare invece per l’arrivo di un attaccante, chiesto a gran voce dalla tifoseria. Gli uomini di Boscaglia sono alla ricerca del riscatto e di una vittoria che possa calmare, almeno per un po’, i malumori della piazza. Una vittoria che sarebbe di prestigio contro la dominatrice indiscussa del Girone C di Serie C, la Ternana guidata da Cristiano Lucarelli, l’unica imbattuta sino a questo momento anche a livello europeo. Ancora fuori dai convocati i difensori Almici e Marconi, che stanno recuperando dai rispettivi infortuni. Fuori dai convocati anche Marong. Torna Accardi, il quale dovrebbe ritrovare la maglia da titolare sulla corsia di destra. Assente per squalifica il giovane Rauti. Si va verso la conferma del 4-3-3. In porta il solito Pelagotti, davanti a lui al centro della difesa Palazzi al fianco di Somma, a destra dovrebbe rientrare proprio il palermitano Accardi, mentre sulla fascia sinistra Crivello rimane favorito sul giovane Corrado. A centrocampo il terzetto dovrebbe essere composto da Odjer, De Rose e Luperini. In avanti, Kanouté e Valente come esterni e Lucca al centro dell’attacco.





ULTIME TERNANA: come detto gli uomini di mister Lucarelli sono imbattuti, con uno score di 16 vittorie e 4 pareggi sin qui. Autentici dominatori del campionato con ben 11 punti di distacco sul Bari secondo. Gli umbri sono reduci dal successo per 3-1 sulla Paganese, ma nonostante la vittoria il tecnico ha voluto richiamare all’attenzione i suoi calciatori in vista del match contro il Palermo. Solito 4-2-3-1 per gli uomini di Lucarelli. In porta troviamo Iannarilli. Davanti a lui linea difensiva a quattro formata da Defendi, Boben, Kontek e Salzano; in mediana Proietti e Damian. In avanti spazio alla fantasia col terzetto Partipilo, l’ex rosa Falletti e Furlan alle spalle dell’esperto Vantaggiato.

PROBABILI FORMAZIONI:

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Accardi, Peretti, Somma, Crivello; Odjer, De Rose, Luperini; Kanouté, Lucca, Valente. A disp: Fallani, Doda, Lancini, Corrado, Palazzi, Martin, Broh, Floriano, Silipo, Santana, Saraniti. All. Roberto Boscaglia.

Ballottaggi: Accardi 60% – Doda 40%; Palazzi 60% – Peretti 30% – Lancini 10%;

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Salzano; Proietti, Damian; Partipilo, Falletti, Furlan; Vantaggiato. A disp: Casadei, Vitali, Frascatore, Laverone, Mammarella, Russo, Suagher, Paghera, Palumbo, Ferrante, Peralta, Raičević, Torromino. All. Cristiano Lucarelli