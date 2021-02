Raffaella Fico è tornata a parlare di una sua vecchia storia d’amore, quella con Cristiano Ronaldo.

Una storia durata qualche mese e risalente a oltre dieci anni fa, quando il calciatore giocava ancora al Manchester United mentre la modella muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo.





A Tiki Taka la Fico ha assicurato che durante la loro frequentazione il portoghese è sempre stato un galantuomo. “È stato gentile, mi ha corteggiata. All’epoca non sapevo nemmeno chi fosse, io ero una ragazzina di ventun anni”, ha confidato la Fico a Piero Chiambretti. “Io al posto di Georgina Rodriguez ora? Non l’ho mai pensato, non è una cosa che mi affascina”, ha aggiunto.