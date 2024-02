Palermo-Ternana, Raimondo: «Soddisfatto della partita, per un attaccante far gol è fondamentale»

Intervistato da “Sky Sport” il calciatore della Ternana Antonio Raimondo ha parlato in merito alla vittoria contro il Palermo:

«Perché segno solo in trasferta? A me va bene, arriveranno anche i gol in casa se continuiamo a giocare cosi. Non è legato al tipo di partita, noi facciamo sempre il nostro gioco. Non so spiegare perché segno solo fuori casa. Sono soddisfatto della partita, per un attaccante far gol è fondamentale, ho cercato il gol con insistenza e per fortuna l’ho trovato».